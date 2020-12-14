الرئيس السيسي يطلع على مخطط إنشاء المحطة الدولية للحافلات قرب مطار القاهرة

دوت الخليج – اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء خالد مبارك، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمشروعات، والعميد عبد العزيز الفقي، رئيس فرع تصميمات الطرق بإدارة المهندسين العسكريين.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الهيئة الهندسية في عدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية.

وقد وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالبدء الفوري في بناء 3300 وحدة سكنية إضافية في إطار المشروع القومي “سكن لكل المصريين” وامتدادا لسلسلة التجمعات السكنية “أهالينا”، وذلك في منطقة محور الفريق عرابي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد اطلاع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي علي مخطط إنشاء المحطة الدولية للحافلات بمساحة 300 فدان، والتي ستمثل مركزاً متكاملاً وحديثاً لوسائل النقل بمختلف أنواعها، وستضم مراكز تجارية ومنطقة خدمات متكاملة، ومحطات تزويد الوقود، ومباني إدارية ومنشآت ترفيهية.

وتابع: “وهي المحطة التي سيتم ربطها بمطار القاهرة الدولي، حيث تقع بجانبه مباشرةً عند تقاطع طريق السويس مع الطريق الدائري، الأمر الذي سيوفر سهولة حركة انتقال المواطنين والمسافرين من وإلى جميع انحاء محافظات ومدن الجمهورية عبر تلك المحطة”.

وفي ذات السياق، استعرض الاجتماع ما تم من تطوير للمدخل الشرقي للقاهرة على طريق القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوي ومنطقة جسر السويس، وكذا طريق القاهرة/ السويس الصحراوي والربط مع المجتمعات العمرانية المحيطة، إلى جانب مجموعة الطرق وسلسلة الكباري المتكاملة علي محاور منطقة شرق القاهرة.

كما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية الجارية في عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً مركز مصر الثقافي الإسلامي، ومسجد مصر، وساحة الشعب، والنصب التذكاري، فضلاً عن استعراض جهود ربط محاور وطرق العاصمة الإدارية الجديدة بجميع أحياء وقطاعات القاهرة الكبرى، وكذا الموقف التنفيذي للمحطة المركزية للحافلات داخل نطاق العاصمة.

وتناول الاجتماع أيضًا الموقف الإنشائي والتنفيذي لمدينة الجلالة بمختلف مكوناتها، بما فيها مستشفى الجلالة التعليمي والنصب التذكاري، بالإضافة إلى استعراض سير العمل بعدد من الجامعات الأهلية الجديدة عل مستوى الجمهورية.