اندلاع حريق في مخزن تابع لمصلحة الجمارك بميناء الإسكندرية

دوت الخليج- أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية اندلاع حريق بالطابق الثاني من أحد المباني التابعة لمصلحة الجمارك (مخزن روما)، مع حوالي الساعة الرابعة عصرا.

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وأوضحت الهيئة، في بيان، أن المخزن مكون من دور أرضي وأربع طوابق على مساحة 1300 متر مربع تقريبا بالمنطقة الثانية بميناء الإسكندرية، ومخزن به بضائع.

وأوضح البيان أن سيارات الحماية المدنية وصلت إلى موقع الحادث، بعد نحو 10 دقائق، وبدأت في التعامل مع الحريق، وجرى الاستعانة بسيارات الإطفاء التابعة للقوات البحرية ومحافظة الإسكندرية، ويتم حاليا التعامل مع الحريق بإجمالي عدد 16 سيارة إطفاء .

وأشار إلى إخلاء المنطقة المجاورة له نظرا لتهالك المبنى، وقد حدث سقوط لأجزاء من الدورين الثالث والرابع مع الاستمرار في مكافحة النيران والسيطرة عليها ولا يوجد خسائر بالأرواح أو المعدات ولم يحدث أي انفجارات.

ونوهت الهيئة إلى أنه سيتم حصر الخسائر المادية بمعرفة مصلحة الجمارك فور إطفاء الحريق ومعرفة الاسباب بمعرفة شرطة الميناء والجهات الأمنية.