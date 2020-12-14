مال وأعمال

اندلاع حريق في مخزن تابع لمصلحة الجمارك بميناء الإسكندرية

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

CairoBank

دوت الخليج- أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية اندلاع حريق بالطابق الثاني من أحد المباني التابعة لمصلحة الجمارك (مخزن روما)، مع حوالي الساعة الرابعة عصرا.

طالع.. تحالف بنوك الأهلي ومصر وCIB يمنح 5.6 مليار جنيه لتمويل محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن المخزن مكون من دور أرضي وأربع طوابق على مساحة 1300 متر مربع تقريبا بالمنطقة الثانية بميناء الإسكندرية، ومخزن به بضائع.

وأوضح البيان أن سيارات الحماية المدنية وصلت إلى موقع الحادث، بعد نحو 10 دقائق، وبدأت في التعامل مع الحريق، وجرى الاستعانة بسيارات الإطفاء التابعة للقوات البحرية ومحافظة الإسكندرية، ويتم حاليا التعامل مع الحريق بإجمالي عدد 16 سيارة إطفاء .

وأشار إلى إخلاء المنطقة المجاورة له نظرا لتهالك المبنى، وقد حدث سقوط لأجزاء من الدورين الثالث والرابع مع الاستمرار في مكافحة النيران والسيطرة عليها ولا يوجد خسائر بالأرواح أو المعدات ولم يحدث أي انفجارات.

ونوهت الهيئة إلى أنه سيتم حصر الخسائر المادية بمعرفة مصلحة الجمارك فور إطفاء الحريق ومعرفة الاسباب بمعرفة شرطة الميناء والجهات الأمنية.

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اندلاع حريق في مخزن تابع لمصلحة الجمارك بميناء الإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا