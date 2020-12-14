- 1/3
- 2/3
- 3/3
– سجلت فرنسا بالكاد أكثر من 3000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، وهو أدنى مستوى منذ نهاية أغسطس.
طالع.. رئيس وزراء فرنسا يعد بجعل التطعيم ضد كورونا مجانيا
لكن هذا الانخفاض في عدد الإصابات تزامن مع ارتفاع في عدد المرضى في المستشفيات بما في ذلك في العناية المركزة.
وأظهرت الأرقام الصادرة يوم الاثنين من قبل السلطات الصحية في عشية مرحلة جديدة في رفع حجر صحي يحل محله حظر تجوال ليلي، إصابة 3063 شخصا بالفيروس، ودائما ما تكون هذه الإحصائية اليومية أقل في أيام الاثنين منها في أيام الأسبوع الأخرى.
ويوجد في فرنسا الآن مليونان و379915 شخصا مصابا منذ بداية الوباء.
وتعالج المستشفيات الفرنسية 25481 مريضا مصابا بـ COVID-19، بما في ذلك 2906 في العناية المركزة.
وبلغ عدد ضحايا الوباء في فرنسا الآن 58282 حالة وفاة، حيث سجلت 371 حالة وفاة خلال 24 ساعة في المستشفيات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرنسا تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ أغسطس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.