إعادة فرض حظر التجول في تركيا بعد الارتفاع الحاد في إصابات كورونا

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وكالات – أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إعادة فرض حظر التجول في البلاد، وذلك بعد ملاحظة ارتفاع حاد في وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.
طالع.. قفزة في عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في تركيا
وقال أردوغان في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية إنه سيتم فرض حظر تجول خلال أيام الأسبوع من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة مساء حتى الخامسة فجرًا، مضيفًا أن “المتاجر والبقالة ومحلات اللحوم وخدمات التوصيل إلى المنازل مستثناة من قيود الحظر نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد”.
وأشار أردوغان إلى تحديد المشاركة في صلاة الجنازة ومراسم عقد القران بـ 30 شخصا كأقصى حد، لافتًا في الوقت ذاته إلى إمكانية تحديد أعداد الأشخاص الذين بوسعهم الدخول إلى الشوارع والميادين المزدحمة بقرار مجلس حفظ الصحة العامة.
وأوضح أردوغان أن الإجراءات الجديدة الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس سيتم العمل بها اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء.
وارتفعت وفيات فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في تركيا إلى مستوى قياسي لليوم السابع على التوالي، أمس الأحد، في الوقت الذي يزداد عدد الإصابات الجديدة، رغم تشديد حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، الإجراءات لاحتواء الموجة الثانية من الوباء، وإصراره على أن بلاده تسيطر على الوضع الوبائي.
ووفقًا لوكالة “”، أعلن أردوغان إجراءات أكثر صرامة الفترة الماضية، بما في ذلك حظر التجول ليلا في عطلات نهاية الأسبوع، وتقييد تحركات الأشخاص، والانتقال إلى التعليم عبر الإنترنت، والحد من ساعات العمل في المطاعم والمقاهي واقتصارها فقط على بيع الوجبات الجاهزة وخدمات التوصيل.
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