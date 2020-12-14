وزير المالية: فائض الموازنة الأولي خلال 4 أشهر يتقلص إلى 0.1% من الناتج المحلي

دوت الخليج – كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن تحقيق الموازنة العامة فائضاً أوليا قدره 5,2 مليار جنيه، بنسبة 0,1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل فائض أولي قدره 14,7 مليار جنيه بنسبة 0,3% من الناتج المحلي خلال الفترة نفسها من العام السابق.

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ولفت وزير المالية، خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إلى أن قيمة العجز الكلي للموازنة العامة بلغت نحو 171 مليار جنيه، بنسبة 2,6% من الناتج المحلي، مقابل عجز كلي بلغت قيمته 180 مليار جنيه بنسبة 3,1% من الناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأشار الدكتور محمد معيط إلى أن التقديرات المالية المُحققة للموازنة العامة تؤكد قدرة الدولة على التعامل مع تداعيات جائحة كورونا.

ونوه الوزير، في هذا الصدد، إلى إتاحة تمويل إضافي لبرامج مساندة القطاعات الأكثر تضررا، والفئات الأكثر ضعفا بشكل أسهم في الحفاظ على استقرار المؤشرات المالية، كما أن هذه النتائج تحققت بالتوازي مع تلبية كافة احتياجات قطاع الصحة.

وأكد وزير المالية أن البيانات المالية للأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الحالي (يوليو – أكتوبر 2020) تشير إلى استمرار تحقيق مؤشرات مالية جيدة ومتوازنة، رغم التداعيات السلبية لأزمة جائحة كورونا على النشاط الاقتصادي بالسوقين المحلي والعالمي.