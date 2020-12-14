بروتوكول تعاون بين بنك القاهرة والتعليم العالي لتقديم منح دراسية لطلاب الجامعات الأهلية

دوت الخليج – وقع بنك القاهرة بروتوكول تعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقدم بموجبه البنك منحا دراسية للطلاب المتميزين بالجامعات الأهلية الجديدة وتشمل: جامعات الملك سالمان الدولية، والعلمين الدولية، والجلالة، والمنصورة الجديدة، إلى جانب إنشاء واحدا من أحدث معامل تكنولوجيا المعلومات الأكثر تطوراً لمساندة الطلاب فى تجربتهم التعليمية المتميزة بتلك الجامعات.

طالع.. البورصة: إدراج أسهم بنك القاهرة بعد تجزئة القيمة الإسمية إلى جنيهين..14 ديسمبر الجاري

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبد الغفار، إن بروتوكول التعاون مع بنك القاهرة ينص على توفير مبلغ 21 مليون و400 ألف جنيه على مدى ثلاث سنوات لصالح جامعات: (الملك سلمان الدولية، والجلالة، والعلمين الدولية، والمنصورة الأهلية الجديدة)، من خلال تقديم منح دراسية ومعامل كمبيوتر لهذه الجامعات.

وأكد غبد الغقار الدور الفعال للجهاز المصرفي في الاستثمار في التعليم من خلال المشاركة المجتمعية للبنك كأحد الجهات المصرفية الوطنية تحت مظلة البنك المركزي المصري المصري. كما أشار إلى أهمية هذه المنح في سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

وبدوره، قال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، إنه وفقاً للاتفاقية، يقدم بنك القاهرة منحا دراسية للطلاب المتميزين بالجامعات الأهلية الجديدة فى المجالات العلمية المختلفة باعتبارها من أبرز النماذج الناجحة والمميزة التي تهدف إلى إعداد جيل جديد من العلماء والباحثين من خلال تطبيق نظم حديثة للتعليم والبحث العلمي على مدار 3 أعوام متتالية.