مال وأعمال

أسهم السفر والأدوية تقود ارتفاع وول ستريت مع بداية توزيع لقاح كورونا

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العربية دوت نت – صعدت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت عند بدء التداولات الاثنين، بدعم من مكاسب قوية لأسهم شركات السفر مع إطلاق حملة لقاح كوفيد-19 في أرجاء الولايات المتحدة، بينما قفزت أسهم اليكسيون لصناعة الأدوية في أعقاب عرض شراء سخي من أسترازينيكا البريطانية.

طالع.. تفاصيل اليوم الأول لرحلة توزيع لقاح كورونا في الولايات المتحدة

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 77.54 نقطة، أو 0.26% إلى 30123.91 نقطة في بداية جلسة التداول.

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 11.81 نقطة، أو 0.32% إلى 3675.27 نقطة في حين قفز المؤشر ناسداك المجمع 69.57 نقطة، أو 0.56% إلى 12447.44 نقطة.

وزادت المؤشرات الثلاثة مكاسبها في التعاملات المبكرة.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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