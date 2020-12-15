دومتي تتوقع تسجيل مبيعات تقترب من 800 مليون جنيه في الربع الأخير من العام

رنا ممدوح _ توقعت شركة الصناعات الغذائية العربية – دومتي، أن تحقق مبيعات تقترب من 800 مليون جنيه في الربع الأخير من عام 2020.

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وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم، إن دومتي شهدت مبيعات قوية في الربع الرابع من العام الحالي تؤهلة ليكون أكبر ربع من حيث حجم وقيمة المبيعات.

وأرجعت دومتي ذلك إلى ارتفاع حجم وقيمة مبيعات قطاعي الجبنة والمخبوزات في الربع الحالي.

وبحسب البيان، فتستهدف الشركة تحقيق نمو في صافي أرباح دومتي للعام الحالي مقارنة بالعام الماضي.

وأشارت دومتي ، أنه تم البدء بتشغيل خط الإنتاج الثالث للمخبوزات في الربع الحالي وبالتالي أصبح عدد خطوط إنتاج المخبوزات التي تعمل بالمصنع ثلاث خطوط إنتاج.