- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا ممدوح _ توقعت شركة الصناعات الغذائية العربية – دومتي، أن تحقق مبيعات تقترب من 800 مليون جنيه في الربع الأخير من عام 2020.
طالع.. دومتي تتعاقد مع تتراباك لشراء خط تعبئة منتجات الألبان بتكلفة استثمارية 500 ألف دولار
وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم، إن دومتي شهدت مبيعات قوية في الربع الرابع من العام الحالي تؤهلة ليكون أكبر ربع من حيث حجم وقيمة المبيعات.
وأرجعت دومتي ذلك إلى ارتفاع حجم وقيمة مبيعات قطاعي الجبنة والمخبوزات في الربع الحالي.
وبحسب البيان، فتستهدف الشركة تحقيق نمو في صافي أرباح دومتي للعام الحالي مقارنة بالعام الماضي.
وأشارت دومتي ، أنه تم البدء بتشغيل خط الإنتاج الثالث للمخبوزات في الربع الحالي وبالتالي أصبح عدد خطوط إنتاج المخبوزات التي تعمل بالمصنع ثلاث خطوط إنتاج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دومتي تتوقع تسجيل مبيعات تقترب من 800 مليون جنيه في الربع الأخير من العام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.