أسعار الذهب ترتفع بدعم رهانات التحفيز وتصاعد حالات كوفيد-19

_ ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء، إذ تسبب تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 والقيود المفروضة في الضغط على شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر عادة وعزز الرهان على مزيد من التحفيز قبل اجتماع مجلس الفيدرالي الأمريكي.

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وصعد الذهب في السوق الفورية 0.7% إلى 1839.20 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:05 بتوقيت جرينتش.

بينما كسبت أسعار الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.6% إلى 1843.80 دولار.

ويستمر تفشي الجائحة عالميا ما يدفع لقيود أكثر صرامة في هولندا وألمانيا ولندن في حين تجاوزت الوفيات في الولايات المتحدة 300 ألف مما دفع الأسهم الآسيوية لتهبط لأقل مستوى فيما يزيد عن أسبوع.

وقال ستيفن إينز كبير محللي الأسواق العالمية في شركة أكسي للخدمات المالية “الإغلاقات الأخيرة تعني أنه سيكون ثمة حاجة لمزيد من التحفيز .. سواء من الكونجرس أو مجلس الفيدرالي”.

ويبدو المشروعون الأمريكيون متفائلون حيال صفقة تحفيز مالي مقسمة على جزئين سعيا لإقرارها ما دفع الدولار الأمريكي للهبوط قرب أقل مستوياته في عدة أعوام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة 1.4% إلى 24.14 دولار للأونصة وزاد البلاتين 0.2% إلى 1009.50 دولار وكسب البلاديوم 0.4% إلى 2302.47 دولار.