البورصة تصعد 0.4% في مستهل التعاملات بدعم من مشتريات المصريين والعرب

رنا ممدوح _ افتتحت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين المصريين والعرب.

طالع.. ثروة كابيتال تغلق أول إصداراتها من الصكوك بقيمة 2.5 مليار جنيه

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.4%، ليتداول عند مستوى 11092 نقطة.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.41%، و 0.47% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 158.435 مليون جنيه، على 117 شركة من خلال 4.661 ألف عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ صفقة على أسهم شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية المصدرة لعدد 7.619 مليون سهم بقيمة إجمالية 28.572 مليون جنيه في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 45 شركة مقابل تراجع 15 في حين لم تتغير أسعار 56.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 4.630 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 35.337 مليون جنيه، مقابل 30.706 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بمبلغ 1.4 مليون جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي مشتريات بقيمة 2.673 مليون جنيه، مقابل 1.273 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بمبلغ 6.031 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 6.238 مليون جنيه، مقابل 207.454 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

وتصدر سهم العبوات الطبية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 8.92%، تلاه سهم حديد عز بنسبة 4.83%، ثم سهم رمكو لإنشاء القرى السياحية بنسبة 4.17%.

في حين تصدر سهم دايس للملابس الجاهزة قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 5.22%، تلاه سهم العامة للصوامع والتخزين بنسبة 5.07%، ثم سهم ارابيا انفستمنتس هولدنج بنسبة 3.5%.