كم تبلغ عائدات فايزر وموديرنا من لقاح كورونا؟

العربية نت _ قدر محللون في وول ستريت، الإيرادات التي قد تجنيها شركتا “فايزر” و”موديرنا” من لقاح “كوفيد-19″، بنحو 32 مليار دولار في عام 2021 وحده.

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ومن المقرر أن تحقق شركة فايزر وشريكتها الألمانية بيونتك ما يقرب من 19 مليار دولار، وفقًا لتقديرات مورغان ستانلي، التي تشير إلى أن الشركتين يمكن أن تحققا ما يقرب من 30 مليار دولار من عائدات اللقاحات بحلول نهاية عام 2023.

وتتوقع شركة فايزر إنتاج ما يصل إلى 1.3 مليار جرعة من لقاحها في عام 2021، في حين تتوقع مودرنا تصنيع ما بين 500 مليون ومليار جرعة.

وقدر بنك الاستثمار “جولدمان ساكس”، أن شركة “موديرنا” قد تحقق إيرادات بقيمة 13.2 مليار دولار من لقاحها ضد كورونا، وفقاً لما ذكرته شبكة “CNN” الأمريكية، واطلعت عليه “العربية.نت”.

فيما قال بنك “مورجان ستانلي” إن شركة فايزر لا تزال تستطيع توليد حوالي 975 مليون دولار من عائدات لقاحها هذا العام، حيث بدأت الشركة قبل أسبوع من توزيع لقاحها في المملكة المتحدة، حيث تقدر أن تنتج نحو 50 مليون جرعة من اللقاح قبل نهاية العام.

كما قدر مبيعات الشركة من اللقاح خلال عامي 2022 و2023، بنحو 9.3 مليار دولار.

وسيتم تقسيم هذه الإيرادات مع BioNTech، الشركة الألمانية التي طورت اللقاح جنبا إلى جنب.

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وعدت جونسون آند جونسون وأسترازينيكا، وكلتاهما تطوران لقاحات كوفيد-19، بعدم تحقيق أرباح من مبيعات لقاحاتهم خلال الجائحة على الرغم من أن تعهد أسترازينيكا يمكن أن ينتهي فعلياً في يونيو 2021.