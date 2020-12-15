سعر الدولار مستقر أمام الجنيه في التعاملات الصباحية

شاهندة إبراهيم – استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، بغالبية البنوك عند نفس مستويات الأمس، فيما سجل تحركا محدودا في عدد آخر.

وحافظ الدولار على مستواه في كل من: البنك الأهلي المصري ومصر وكريدي أجريكول، عند 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

وأيضًا ثبتت الورقة الخضراء في بنوك: التجاري الدولي CIB والأهلي الكويتي وعوده مصر، حول مستوى 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.

في المقابل زاد الدولار قرشا واحد في بنكي: المصرف العربي الدولي والإسكندرية، ليصل إلى 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع، في مقابل15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع.

كما رفع البنك العربي الإفريقي الدولي سعر صرف الدولار قرشا، ليبلغ 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع، بدلًا من15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.