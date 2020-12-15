وزيرة الصناعة تدعو الشركات اليابانية للمشاركة في خطة التوجه للسيارات العاملة بالغاز الطبيعي

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الحكومة على تعزيز التعاون المشترك مع اليابان في مختلف القطاعات الاقتصادية وبصفة خاصة في القطاع الصناعي وذلك للاستفادة من الخبرات الكبيرة والتكنولوجيات اليابانية المتطورة في هذا الصدد.

طالع.. وزيرة الصناعة تعلن بدء تنفيذ برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية في مصر

وأشارت في بيان للوزارة إلى أهمية قطاع صناعة السيارات اليابانى فى التوجه الحالي الذى تتبناه الحكومة المصرية للتوسع في استخدام المركبات العاملة بالغاز الطبيعي.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع نوكي ماساكي سفير اليابان بالقاهرة، والذي استعرض سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وبصفة خاصة قطاعات الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حضر اللقاء الدكتور أحمد مغاوري رئيس جهاز التمثيل التجاري ويوكوتاك تيتسوتارو السكرتير الاول بالقسم الاقتصادي بالسفارة اليابانية بالقاهرة.

وقالت وزيرة التجارة، إن مصر واليابان ترتبطان بعلاقات ثنائية تاريخية تستند لتاريخ طويل من التعاون المشترك في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، مشيرةً إلى أن الفترة الحالية تشهد زخما سياسيا غير مسبوق بين البلدين والذى من شأنه نقل علاقات التعاون الثنائي فى المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية لمستويات متميزة.

ولفتت جامع إلى أن الحكومة المصرية تستهدف تعميق وتوطين صناعة السيارات بالسوق المصري والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات اليابانية الكبيرة في هذا الصدد خاصة وان المنتج الياباني يحظى بثقة كبيرة لدى المواطن المصري، مشيرة الى حرص الحكومة على جذب المزيد من الشركات اليابانية للعمل بالسوق المصري وبصفة خاصة شركات صناعة السيارات وذلك باعتباره أحد اهم المقاصد الاستثمارية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا .

وأشارت الوزيرة إلى أن المباحثات تناولت أهمية تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين خاصة في ظل المقومات والموارد التى تتميز بها كل من مصر واليابان، لافتةً الى ان الصادرات المصرية للسوق الياباني شهدت زيادة بنسبة 76% خلال الفترة من يناير وحتى مايو من عام 2020 حيث بلغت 176 مليون دولار مقابل 100 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت قيمة الواردات المصرية من السوق الياباني بنسبة 18% خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2020 حيث بلغت 443 مليون دولار مقابل 375 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي

وتمثلت أهم الصادرات المصرية للسوق الياباني في السجاد والملابس الجاهزة وأجهزة كهربائية وحاصلات زراعية مجففة ومحفوظة، فيما تمثلت اهم الواردات في السيارات والاجهزة والآلات الكهربائية والبلاستيك ومصنوعات من مطاط

ومن جانبه أكد نوكى ماساكى سفير اليابان بالقاهرة حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر باعتبارها دولة محورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة افريقيا، مشيراً إلى أهمية تفعيل العمل المشترك بين الجانبين لتنمية العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وطوكيو كى ترتقى لمستوى العلاقات السياسية التاريخية التي تربط البلدين.

ووجه السفير الياباني الدعوة للحكومة المصرية ودوائر الأعمال في مصر للمشاركة بفعاليات معرض “اكسبو “2025 والذي سيقام بمدينة أوساكا اليابانية والذي من المتوقع أن يستقطب مايزيد عن 28 مليون زائر منهم 3.5 مليون زائر من خارج اليابان، مشيراً إلى أن المعرض يمثل فرصة متميزة لالتقاء رجال الأعمال المصريين مع نظرائهم من مختلف أنحاء العالم والاتفاق على إنشاء المزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة.