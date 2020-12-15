الطاقة الدولية: تأثير لقاحات كورونا على الطلب العالمي سيستغرق عدة أشهر

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– حذرت وكالة الطاقة الدولية اليوم الثلاثاء، من أن بدء حملات تطعيم للوقاية من فيروس كورونا هذا الشهر لن يعكس الدمار الذي لحق بالطلب العالمي على النفط سريعا.
طالع.. وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعات الطلب على النفط
وقالت في تقريرها الشهري “حالة الحماس المفهومة التي صاحبت بدء حملات تطعيم تشرح جزئيا الأسعار الأعلى ولكن الأمر يحتاج شهورا لنصل إلى عدد كبير من الأشخاص المحصنين النشطين اقتصاديا ومن ثم نرى تأثيرا على الطلب على النفط”.
وتابع التقرير ” في الوقت ذاته، ستحل عطلة نهاية العام قريبا مع خطر تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 واحتمال فرض إجراءات عزل أشد”.
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