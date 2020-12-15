الإمارات دبي الوطني مصر يفتتح 4 فروع جديدة في 2020

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أعلن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر، عن افتتاح وتطوير 4 فروع جديدة خلال العام الجاري، في النزهة، ومعادي النصر، والبطل أحمد عبد العزيز، وحديثاَ تم افتتاح الفرع الرابع في طنطا ليصل إجمالي عدد الفروع إلى 67 فرعا.
وقال محمد برو، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني-مصر، في بيان اليوم، إن افتتاح الفروع الأربعة يعد استكمالا لخطة البنك التوسعية التي أطلقها عام 2018، بهدف تطوير منظومة الخدمات البنكية وتزويد الفروع بالكوادر الفنية والإمكانات لتسهيل الإجراءات وتلبية احتياجات العملاء.
وأضاف برو، أن البنك يحرص على أن تكون توجهاته في صالح العميل من خلال طرح المزيد من المنتجات التنافسية التي تناسب جميع فئات المجتمع، كما يهدف من خلال مشروعاته الحالية والمستقبلية إلى تعزيز السياسات المصرفية ومساندة مبادرات البنك المركزي المصري لتحقيق الشمول المالي بما يسهم في نمو الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار المالي.
وأكد أن تلك السياسات تنعكس بالإيجاب أيضا على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعطى دفعة قوية لهذا القطاع الهام.
وذكر البيان، أن البنك بصدد إطلاق حلول جديدة للتمويل التجاري عبر الإنترنت “Smart Trade” للعملاء من أصحاب الأعمال، توفر آليات متعددة للتقدم بطلب إصدار الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان، وتعديلها عند الحاجة، كما يمكن عبر ذات المنصة عرض التقارير المتعلقة بالتجارة الدولية.
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