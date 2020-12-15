الزيادات تتوالى.. ارتفاع أسعار شيري أريزو 5 بواقع 600 جنيها

شاهندة إبراهيم – أخطرت شركة جي بي أوتو، وكلاء هيونداي ومازدا وجيلي وشيري في السوق المحلية، شبكة موزعيها المعتمدين بزيادة أسعار العلامة الصينية شيري أريزو 5 بواقع 600 جنيه لجميع فئاتها.

طالع.. زيادات أسعار سيارات تويوتا كورولا وفورتشنر حتى 15 ألف جنيه

ووفقًا للأسعار الرسمية، باتت الفئة الأولى المانيوال بسعر 170 ألف و500 جنيه، بدلًا من 169 ألف و900 جنيه.

وسعرت الشركة الفئة الثانية الأتوماتيك بقيمة وصلت إلى 190 ألف و500 جنيه، في مقابل 189 ألف و900 جنيه.

فيما قدمت الفئة الثالثة هاي لاين بسعر جديد 203 ألف و500 جنيه، مقارنة بنحو 202 ألف و900 جنيه.

ويُشار إلى أن، كانت شركة تويوتا إيجيبت قد أقرت أمس زيادات سعرية على عدد من سياراتها وهما: تويوتا كورولا وفورتشنر بقيم تراوحت بين 5 إلى 15 ألف جنيه.