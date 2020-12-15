مبيعات المؤسسات الأجنبية تقلص مكاسب البورصة إلى 0.35% بمنتصف التعاملات

رنا ممدوح _ قلصت مؤشرات البورصة المصرية من مكاسبها الصباحية بمنتصف تعاملات اليوم، بضغط من القوى البيعية للمؤسسات الأجنبية.

وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 11086 نقطة، محققاً صعوداً بنسبة 0.35%.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضاً بنسبة 0.03%، ليتداول عند مستوى 62.49 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.44%، و0.44% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 900.464 مليون جنيه، على 170 شركة من خلال 27.168 ألف عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ صفقة على أسهم شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية المصدرة لعدد 7.619 مليون سهم بقيمة إجمالية 28.572 مليون جنيه في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 80 شركة مقابل تراجع 45 في حين لم تتغير أسعار 44.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بمبلغ 49.640 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 50.517 مليون جنيه، مقابل 877.224 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 29.584 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 40.301 مليون جنيه، مقابل 10.717 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بمبلغ 20.055 مليون جنيه، منها 14.908 مليون جنيه للأفراد، و 5.147 مليون جنيه للمؤسسات.

وتصدر سهم مجموعة عامر القابضة – عامر القابضة قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.73%، تلاه سهم آرابيا انفستمنتس هولدنج بنسبة 3.90%، ثم سهم العامة لاستصلاح الآراضي والتنمية والتعمير بنسبة 3.78%.

في حين تصدر سهم العبوات الطبية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 8.92%، تلاه سهم الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بنسبة 6.61%، ثم سهم اميرالد للاستثمار العقاري بنسبة 5.19%.