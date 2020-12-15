مال وأعمال

تركيا تسجل عجزا في الميزانية بقيمة 19 مليار دولار منذ بداية العام

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وكالات _ أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية اليوم، أن تركيا سجلت عجزا في الميزانية بلغ 132 مليار ليرة تركية (19 مليار دولار) في الفترة من يناير إلى نوفمبر.

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وأظهرت البيانات، اتساع القراءة بنسبة 42 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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