تركيا تسجل عجزا في الميزانية بقيمة 19 مليار دولار منذ بداية العام

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وكالات _ أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية اليوم، أن تركيا سجلت عجزا في الميزانية بلغ 132 مليار ليرة تركية (19 مليار دولار) في الفترة من يناير إلى نوفمبر.
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وأظهرت البيانات، اتساع القراءة بنسبة 42 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
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