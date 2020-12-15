تركيا تسجل عجزا في الميزانية بقيمة 19 مليار دولار منذ بداية العام

وكالات _ أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية اليوم، أن تركيا سجلت عجزا في الميزانية بلغ 132 مليار ليرة تركية (19 مليار دولار) في الفترة من يناير إلى نوفمبر.

طالع.. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على تركيا بسبب منظومة الدفاع الصاروخي الروسية

وأظهرت البيانات، اتساع القراءة بنسبة 42 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.