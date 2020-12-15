1000 جنيه زيادة في أسعار سيارات هيونداي إلنترا CN7

شاهندة إبراهيم – أقرت شركة جي بي أوتو، وكلاء هيونداي ومازدا وشيري وجيلي في السوق المصرية، زيادة سعرية بواقع 1000 جنيه على جميع فئات العلامة الكورية هيونداي CN7.

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وباتت الفئة الأولى بسعر 317 ألف جنيه، بدلًا من 316 ألف جنيه.

وقدمت الفئة الثانية بنحو 327 ألف جنيه، بعدما كانت تُباع قبل الزيادة بسعر 326 ألف جنيه.

وجاءت الفئة الثالثة بقيمة وصلت إلى 337 ألف جنيه، في مقابل 336 ألف جنيه.

أما الفئة الرابعة باتت بسعر جديد 363 ألف جنيه، مقارنة بنحو 362 ألف جنيه في السابق.

وسوقت الفئة الخامسة بنحو 388 ألف جنيه، بدلًا من 387 ألف جنيه.

وأصبحت الفئة السادسة بقيمة 428 ألف جنيه، مقابل 427 ألف جنيه.

فيما جاءت الفئة الأعلى تجهيزًا السابعة بسعر 488 ألف جنيه، مقارنة بنحو 487 ألف جنيه.