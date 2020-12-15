7 بنوك مصرية ضمن وسطاء تمويل التجارة للبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير

أمنية إبراهيم – كشف البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير – إفريكسيم، عن زيادة عدد البنوك المشاركة في مبادرة وسيط تمويل التجارة لأكثر من 65 وسيطا في 30 بلدا إفريقيا، خلال عام 2020.

إفريكسيم بنك يضم نحو 35 بنكا جديدا للمبادرة خلال عام 2020

وقال البنك في بيان اليوم، إنه تم إلحاق أكثر من 35 وسيطا إضافيا لتمويل التجارة، خلال العام الجاري، وبلغ عدد البنوك المصرية التي تتعاون مع إفريكسيم كوسيط للتمويل 7 بنوك هي: الأهلي المصري، مصر، القاهرة، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني مصر، وتنمية الصادرات.

وأكد البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، أن التواجد المحلي ومعرفة الوسطاء الماليين في مجال التجارة يجعل البنوك المشاركة في مبادرة وسيط تمويل التجارة TFI في وضع مثالي يؤهلهم لأداء دور هام في تقديم الحلول الائتمانية.

كما أن لوسطاء تمويل التجارة دور فعال في المساعدة على ضمان نجاح مبادرات أفريكسيم بنك، ومنها منصة MANSA التي أُطلقت حديثا وتوفر مصدرا مركزيا لعموم إفريقيا لبيانات الحرص الواجب ومعرفة العميل ونظم البلدان الإفريقية للمدفوعات والتسوية.

وأكد على أن مبادرة وسيط تمويل التجارة، تشكل عنصرا رئيسيا في نموذج الأعمال التجارية للبنك، وتمكن من تقديم حلول الائتمان على نحو أكثر سلاسة، حيث تقدم منتجاته وخدماته إفريكسيم بالتعاون مع المصارف المركزية والتجارية وغيرها من المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية.

وأوضح أن المشاركون في برنامج وسيط تمويل التجارة يعملون أيضا كوكلاء إداريين محليين.

وفي عام 2017، بدأ إفريكسيم العمل على تعيين وسطاء في مجال تمويل التجارة، لتعزيز دوره في مساعدة البنوك على الوصول إلى المصدرين والمستوردين المؤهلين في أفريقيا وخارجها، وتم تدريب الوسطاء المعتمدين وفقا لمعايير صارمة، لفهم استراتيجية البنك وعملياته، وإجراءاته.