أسعار النفط تتخطى 50 دولارا والتفاؤل حيال اللقاح يطغى على مخاوف إجراءات عزل

– ارتفعت أسعار النفط فوق 50 دولارا يوم الثلاثاء إذ رجحت كفة بدء حملات تطعيم لفيروس كورونا على تشديد إجراءات العزل العام في أوروبا وتوقعات بتعاف أبطأ للطلب.

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وبدأت الولايات المتحدة حملات تطعيم يوم الاثنين في حين تجاوزت الوفيات بسبب الجائحة 300 ألف. وشرعت بريطانيا وكندا أيضا في حملات تطعيم.

وارتفعت أسعار خام برنت 14 سنتا أي ما يوازي 0.3 بالمئة إلى 50.43 دولار للبرميل بحلول الساعة 1051 بتوقيت جرينتش.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا إلى 47.13 دولار للبرميل.

وتعافت أسعار النفط في الأسابيع القليلة الماضية، وبلغ برنت 51.06 دولار في العاشر من ديسمبر وهو أعلى مستوى منذ مارس بدعم من آمال حيال تعافي الطلب. وانخفضت الأسعار لمستويات متدنية غير مسبوقة في مارس مع انتشار الجائحة.

وقال كارستن فريتش من كومرتس بنك “يواصل برنت تحدي جميع الأنباء السيئة. المزيد من الدول في أوروبا والولايات في الولايات المتحدة تشدد قيود كورونا في فترة عيد الميلاد ورأس السنة”.

وشددت لندن القيود وأمرت بإغلاق الحانات والمطاعم وتدرس إيطاليا خطوات أكثر صرامة في عطلة عيد الميلاد ومن المحتمل أن تُغلق المتاجر في ألمانيا حتى بداية 2021.