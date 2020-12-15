- 1/3
- 2/3
- 3/3
شاهندة إبراهيم – أرسلت شركة جي بي أوتو، وكلاء هيونداي ومازدا وشيري وجيلي في السوق المصرية، القائمة السعرية الجديدة لشبكة موزعيها المعتمدين، الخاصة بأيقونتها الشهيرة هيونداي توسان، والتي تضمنت زيادة سعرية ثابتة بواقع 5 آلاف جنيه.
طالع.. 1000 جنيه زيادة في أسعار سيارات هيونداي إلنترا CN7
ووفقًا للأسعار الرسمية الجديدة باتت الفئة الأولى بنحو 414 ألف و900 جنيه، بدلًا من 409 ألف و900 جنيه.
وسعرت الفئة الثانية بقيمة 444 ألف و900 جنيه، بعدما كانت بنحو 439 ألف و900 جنيه.
وجاءت الفئة الثالثة بقيمة 469 ألف و900 جنيه، في مقابل 464 ألف و900 جنيه.
وقدمت الفئة الرابعة بنحو 494 ألف و900 جنيه، مقارنة بنحو 489 ألف و900 جنيه.
وباتت الفئة الخامسة بقيمة 499 ألف و900 جنيه، بدلًا من 494 ألف و900 جنيه.
كما رفع الوكيل المحلي أسعار سيارات هيونداي توسان فئات التيربو، وباتت الفئة الأولى بنحو 469 ألف و900 جنيه، بدلًا من 464 ألف و900 جنيه.
وسوقت الفئة الثانية بسعر جديد 519 ألف و900 جنيه، في مقابل 514 ألف و900 جنيه.
وباتت الفئة الثالثة بنحو ألف 524 و900 جنيه، مقارنة بسعر 519 ألف و900 جنيه.
أما الفئة الرابعة قدمت بقيمة وصلت إلى 564 ألف و900 جنيه، بعدما كانت بسعر 559 ألف و900 جنيه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 5 آلاف جنيه زيادة على جميع فئات هيونداي توسان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.