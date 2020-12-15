5 آلاف جنيه زيادة على جميع فئات هيونداي توسان

شاهندة إبراهيم – أرسلت شركة جي بي أوتو، وكلاء هيونداي ومازدا وشيري وجيلي في السوق المصرية، القائمة السعرية الجديدة لشبكة موزعيها المعتمدين، الخاصة بأيقونتها الشهيرة هيونداي توسان، والتي تضمنت زيادة سعرية ثابتة بواقع 5 آلاف جنيه.

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ووفقًا للأسعار الرسمية الجديدة باتت الفئة الأولى بنحو 414 ألف و900 جنيه، بدلًا من 409 ألف و900 جنيه.

وسعرت الفئة الثانية بقيمة 444 ألف و900 جنيه، بعدما كانت بنحو 439 ألف و900 جنيه.

وجاءت الفئة الثالثة بقيمة 469 ألف و900 جنيه، في مقابل 464 ألف و900 جنيه.

وقدمت الفئة الرابعة بنحو 494 ألف و900 جنيه، مقارنة بنحو 489 ألف و900 جنيه.

وباتت الفئة الخامسة بقيمة 499 ألف و900 جنيه، بدلًا من 494 ألف و900 جنيه.

كما رفع الوكيل المحلي أسعار سيارات هيونداي توسان فئات التيربو، وباتت الفئة الأولى بنحو 469 ألف و900 جنيه، بدلًا من 464 ألف و900 جنيه.

وسوقت الفئة الثانية بسعر جديد 519 ألف و900 جنيه، في مقابل 514 ألف و900 جنيه.

وباتت الفئة الثالثة بنحو ألف 524 و900 جنيه، مقارنة بسعر 519 ألف و900 جنيه.

أما الفئة الرابعة قدمت بقيمة وصلت إلى 564 ألف و900 جنيه، بعدما كانت بسعر 559 ألف و900 جنيه.