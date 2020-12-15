الذهب يعاود تعزيز مكاسبه في السوق المحلية ويصعد 6 جنيهات

شاهندة إبراهيم – حذت أسعار الذهب في السوق المحلية حذو الملاذ الآمن عالميًا، لتعاود الارتفاع مرة أخرى بواقع 6 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.

طالع.. أسعار الذهب ترتفع بدعم رهانات التحفيز وتصاعد حالات كوفيد-19

ووفقًا لروتيرز، ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء، إذ تسبب تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 والقيود المفروضة في الضغط على شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر عادة وعزز الرهان على مزيد من التحفيز قبل اجتماع مجلس الفيدرالي الأمريكي.

ومن جانبه، قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، إن عيار 21 الأكثر انتشارًا ارتفع اليوم إلى مستوى 806 جنيهًا في مقابل 800 جنيهًا بإغلاق الأمس.

وصعد أيضًا عيار 18 إلى منطقة 696 جنيهًا، كما ارتفع عيار 24 ليلامس عتبة 916 جنيهًا.

وزادت قيمة تداول الجنيه الذهب ليصل إلى مستوى 6 آلاف و448 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي، أشار نجيب إلى أن المعدن النفيس بلغ منطقة 1846 دولارًا للأوقية في مقابل 1827 بإغلاق تعاملات الإثنين.