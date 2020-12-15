ألمانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بالترخيص للقاح فايزر قبل عيد الميلاد

فرانس برس _ أكدت ألمانيا اليوم، أنها تريد بأن يقر الاتحاد الأوروبي لقاح “فايزر بايونتيك” المضاد لفيروس كورونا “قبل عيد الميلاد” في وقت تزداد فيه الضغوط على الهيئة المنظمة للصحة في التكتل للتوصل إلى قرار بحلول 29 ديسمبر.

طالع.. كم تبلغ عائدات فايزر وموديرنا من لقاح كورونا؟

وكانت تقارير إعلامية أكدت أن برلين بصدد ممارسة ضغوط على الاتحاد الأوروبي من أجل حثه على الإسراع بالموافقة على اللقاح قبل نهاية العام الجاري.

وقال وزير الصحة الألماني ينس شبان للصحافيين إن “الهدف هو بأن نحصل على الموافقة قبل عيد الميلاد… نريد بأن نبدأ حملة التطعيم في ألمانيا قبل نهاية العام”.

ونقلت صحيفة “بيلد” الألمانية في عددها الصادر الثلاثاء عن مصادر قريبة من الحكومة الألمانية قولها إن مكتب المستشارة أنجيلا ميركل ووزارة الصحة الألمانية يضغطان على كل من الوكالة الأوروبية للأدوية والاتحاد الأوروبي لكي تتم الموافقة على استخدام لقاح تحالف شركتي فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية بحلول 23 ديسمبر وليس 29 ديسمبر، كما هو مقرر حاليا.

وتحظى الموافقة على استخدام لقاح فايزر بايونتيك بأهمية خاصة بالنسبة إلى برلين لسببين: الأول هو أن هذا اللقاح طورته شركة وطنية هي بايونتيك والثاني هو أن ألمانيا بأسرها تشهد حاليا موجة وبائية ثانية ألحقت بها ضررا فادحا ودفعت بالحكومة لفرض إغلاق جزئي في سائر أنحاء البلاد وذلك اعتبارا من الأربعاء وحتى 10 يناير المقبل.

وقال شبان في تصريح سابق الأحد إن “جميع بيانات بايونتيك متاحة، وقد أصدرت بريطانيا والولايات المتحدة التراخيص بالفعل. يجب أن تُراجع البيانات وأن تصدر الموافقة من جانب الوكالة الأوروبية للأدوية في أسرع وقت ممكن”.

وتدرس الوكالة الأوروبية للأدوية ومقرها هولندا حاليا إصدار تراخيص لعدد من اللقاحات المضادة لكوفيد-19.