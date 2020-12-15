وزارة السياحة والآثار تدرس غلق وإلغاء تراخيص 8 منشآت مخالفة

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فاروق يوسف _ رصدت لجان الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية بوزارة السياحة والآثار، 8 منشآت مخالفة للقوانين تعمل رغم صدور قرارات وزارية بغلقها إداريا، وتقوم بتشغيل الديسكوهات والملاهي الليلية، ودون الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضوابط التشغيل المعتمدة.
وأوضح عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة ، أن المنشآت قامت بالعمل بنسب تزيد عن المقررة، وتسمح بتكدس الرواد، مما يعد إضرارا بضوابط السلامة والأمان، خاصة في ظل الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.
وقال العاصي، إنه جاري دراسة قرارات غلق وإلغاء التراخيص السياحية الصادرة لهذه المنشآت بعد إنذارها من قبل، وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
وأكد، أن قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية بوزارة السياحة والآثار، يقوم بعمل لجان سرية للمرور على المنشآت من مطاعم وكافيتريات والتي سبق وصدر ضدها قرارات وزارية بالغلق الإداري خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك للتأكد من تنفيذها لهذه القرارات.
وأضاف أن إصرار مشغلي المنشآت على تكرار المخالفات يعتبر تشجيعا للآخرين من باقي المنشآت على العمل بنفس الأسلوب وهو الذي يؤدي بدوره إلى إحداث خلل بالمنظومة السياحية.
كانت الوزارة قد أصدرت قرارات الغلق لهذه المنشآت بسبب عدم التزامها بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، وعدم التزامها بضوابط التشغيل المعتمدة، ومواعيد الغلق والفتح المحددة واستمرار حظر تشغيل الديسكو هات والملاهي الليلية وأي حفلات أو تجمعات في الأماكن المغلقة.
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