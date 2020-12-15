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وزارة السياحة والآثار تدرس غلق وإلغاء تراخيص 8 منشآت مخالفة

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فاروق يوسف _ رصدت لجان الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية بوزارة السياحة والآثار، 8 منشآت مخالفة للقوانين تعمل رغم صدور قرارات وزارية بغلقها إداريا، وتقوم بتشغيل الديسكوهات والملاهي الليلية، ودون الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضوابط التشغيل المعتمدة.

وأوضح عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة ، أن المنشآت قامت بالعمل بنسب تزيد عن المقررة، وتسمح بتكدس الرواد، مما يعد إضرارا بضوابط السلامة والأمان، خاصة في ظل الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.

وقال العاصي، إنه جاري دراسة قرارات غلق وإلغاء التراخيص السياحية الصادرة لهذه المنشآت بعد إنذارها من قبل، وذلك وفقا لما ينظمه القانون.

وأكد، أن قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية بوزارة السياحة والآثار، يقوم بعمل لجان سرية للمرور على المنشآت من مطاعم وكافيتريات والتي سبق وصدر ضدها قرارات وزارية بالغلق الإداري خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك للتأكد من تنفيذها لهذه القرارات.

وأضاف أن إصرار مشغلي المنشآت على تكرار المخالفات يعتبر تشجيعا للآخرين من باقي المنشآت على العمل بنفس الأسلوب وهو الذي يؤدي بدوره إلى إحداث خلل بالمنظومة السياحية.

كانت الوزارة قد أصدرت قرارات الغلق لهذه المنشآت بسبب عدم التزامها بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، وعدم التزامها بضوابط التشغيل المعتمدة، ومواعيد الغلق والفتح المحددة واستمرار حظر تشغيل الديسكو هات والملاهي الليلية وأي حفلات أو تجمعات في الأماكن المغلقة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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