الرقابة تفحص عرض استحواذ 5 شركات على 90% من النصر للأعمال المدنية

رنا ممدوح _ أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إيداع مشروع عرض شراء إجباري المقدم من 5 شركات وهم ( أودن للاستثمارات المالية- وأودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية- وصندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري- وشركة يوني مكس للخرسانة الجاهزة- وريدكون للتعمير- ونيو سمارت للاستثمارات الصناعية والتجارية)، للاستحواذ على حصة حاكمة من أسهم رأسمال شركة النصر للأعمال المدنية.

طالع.. مدينة نصر توافق على قيام أودن بفحص النصر للأعمال المدنية

وأفادت الهيئة في إفصاحها المرسل للبورصة اليوم، أن عرض الشراء يشمل الاستحواذ حتى عدد 13.176 مليون سهم بنسبة 90% من أسهم النصر للأعمال المدنية وذلك بعد استبعاد الحد الأدني للأسهم حرة التداول.

ونوهت الرقابة أن ذلك يأتي وفقاً لقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة للالتزام باستمرار قيد الأوراق المالية للشركة المستهدفة بالبورصة.

وقالت، أن عرض الشراء حدد سعر السهم الواحد عند 11 جنيه، وبحد أدني للتنفيذ 51% من أسهم الشركة المستهدفة، وذلك وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

وبحسب الإفصاح، فجاري دراسة العرض من قبل الهيئة.

الجدير بالذكر، أن شركة مدينة نصر للإسكان والمالكة لنسبة 52.4% من أسهم النصر للأعمال المدنية، أعلنت في 4 أغسطس الماضي، عن موافقتها بالتوصية لمجلس إدارة شركة النصر بالموافقة لشركة أودن للاستثمارات المالية للقيام بإجراء الفحص النافي للجهالة بعد التوقيع على سرية المعلومات.

وفي مطلع أغسطس الماضي، أعلنت شركة أودن للاستثمارات المالية – بصفتها أحد بنوك الاستثمار المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية- ومجموعتها المرتبطة وبعض المستثمرين عن دراستها لإمكانية الاستحواذ على حصة حاكمة في رأسمال شركة النصر للأعمال المدنية وفقا للقانون.