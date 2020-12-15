وكيل فولكس فاجن والغرفة الألمانية يوقعان بروتوكول تعاون للنهوض بالتعليم الفني والتطبيقي

شاهندة إبراهيم – في إطار حرص مجموعة فولكس فاجن العالمية علي النهوض بمنظومة التعليم الفني وتطويرالشباب للإرتقاء بهم ورفع مستوى الطلبة لخوض الحياة العملية بشكل متميز وكفاءة عالية، ونظرًا للعلاقة المتميزة بين الصانع الألماني ووكيلها المحلي في مصر الممثل في شركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، عقد رئيسها التنفيذي كريم نجار والممثل عن المجموعة اجتماعًا مع جان نوتر المدير التنفيذي للغرفة الألمانية العربية، تخلله توقيع بروتوكول تعاون يهدف إلى وضع خطة لتطوير المهارات التطبيقية وبحث سبل التعاون المشترك في هذا المجال.

ويستهدف بروتوكول التعاون، خلق كوادر جديدة لديها الخبرات الفنية والعملية المطلوبة، بالإضافة إلى الاهتمام بمبادرة التعليم التطبيقي الذي يُعد من أهم القطاعات التعليمية التي تحرص عليها الدول المتقدمة، فضلًا عن أن هذا النوع من التعليم بات يستحوذ على قدر كبير من الرعاية في مصر، مما يؤهل الطالب لفرص عمل حقيقية بعد اتمام الدراسة.

ومن ضمن مساعي هذا البروتوكول أيضًا، رفع كفاءة ومستوى الكوادر البشرية والفنية في سوق العمل بقطاع خدمات ما بعد البيع في مجال السيارات.

وتتبنى الدولة خطة تقوم على محور رئيسي وهو التوسع فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية على مستوى الجمهورية، هذا إلى جانب زيادة أعدادها في جميع محافظات مصر من 11 مدرسة إلى 100 مدرسة على الأقل بحلول عام 2030.

ويعتمد التعليم التطبيقي علي زيادة فرص الطالب في الحصول علي دراسات ميدانية وعملية بشكل أكبرمن الدراسة النظرية، وذلك عن طريق تواجده بشكل دائم ومباشر في ورش ومصانع مختلفة للتعلم والتعرف عن قرب بالمتطلبات والاحتياجات الصناعية.