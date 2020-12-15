سعر الدولار يرتفع بصورة طفيفة أمام الجنيه في تعاملات اليوم

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شاهندة إبراهيم – تباينت حركة أسعار سوق صرف الدولار أمام الجنيه، لدى البنوك في تعاملات اليوم الثلاثاء، بين الصعود والتراجع والاستقرار.
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وسجل متوسط سعر الدولار لدى البنوك، المعلن من قبل البنك المركزي المصري، ارتفاعا طفيفا، بمقدار 0.7 قرش، بالغًا نحو 15.6764 جنيه للشراء و 15.7764 جنيه للبيع.
وكان الدولار قد سجل أمس الإثنين ارتفاع بصورة طفيفة بواقع 1.19 قرش، ليبلغ 15.6694 جنيه للشراء و15.7694 جنيه للبيع.
وعلى صعيد أسعار الصرف على شاشات البنوك اليوم، حافظ الدولار على مستواه في بنكي: الأهلي المصري ومصر، عند 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.
كما استقر الدولار في بنكي: الأهلي الكويتي وعوده مصر، عند مستوى 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.
فيما خفض البنك التجاري الدولي CIB سعر صرف الدولار بواقع قرشين، ليتراجع إلى مستوى 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، بدلًا من 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.
وفي المقابل صعد الدولار قرشين في بنك كريدي أجريكول، محققًا 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع، مقابل 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع بالأمس.
كما زاد الدولار قرشًا واحدًا في بنكي: المصرف العربي الدولي والإسكندرية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليصل إلى 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع، في مقابل15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع.
وفي البنك العربي الإفريقي الدولي ارتفع سعر صرف الدولار قرشا في مستهل تعاملات اليوم، ليبلغ 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع، بدلًا من 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.
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