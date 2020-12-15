البورصة تغلق على ارتفاع طفيف بدعم من مشتريات المصريين والعرب

رنا ممدوح – أغلق مؤشر البورصة الرئيسي تعاملات اليوم على ارتفاع طفيف بنسبة 0.09%، متداولا عند مستوى 11057 نقطة.

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جاء ذلك بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين المصريين والعرب، بجانب ارتفاع سهم البنك التجاري الدولى CIB، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر، هامشيا بنسبة 0.05%، وأغلق عند مستوى 62.54 جنيه.

في حين انخفض كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.15%، و 0.14% على التوالي.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 1.633.852 مليار جنيه، على 188 شركة، من خلال 49.591 ألف عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ صفقة على أسهم شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية المصدرة لعدد 7.619 مليون سهم بقيمة إجمالية 28.572 مليون جنيه في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 84 شركة مقابل تراجع 59 في حين لم تتغير أسعار 44.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 75.610 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 76.736 مليون جنيه، مقابل 1.126 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 57.019 مليون جنيه، منها 43.906 مليون جنيه للأفراد، و13.112 مليون جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بمبلغ 18.590 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي حققت صافي مشتريات بمبلغ 20.232 مليون جنيه، مقابل 1.641 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

واستحوذ المصريون على نسبة 84.99% من إجمالي تعاملات البورصة، بينما استحوذ الأجانب على9.14% والعرب على 5.87% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 26.54% من تعاملات اليوم وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.45%.

وتصدر سهم دايس للملابس الجاهزة قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 7.37%، تلاه سهم مجموعة عامر القابضة- عامر جروب بنسبة 5.75%، ثم سهم كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بنسبة 5.32%.

في حين تصدر سهم العبوات الطبية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.16%، تلاه سهم مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بنسبة 9.06%، ثم سهم الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بنسبة 6.17%.