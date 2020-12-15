الصحة العمانية تصدر ترخيصا لاستخدام لقاح فايزر ضد كورونا

العربية دوت نت – أصدرت وزارة الصحة العمانية، الثلاثاء، ترخيصا لاستخدام واستيراد لقاح فايزر – بيونتيك المضاد لفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد – 19 وذلك في سياق موافقات دولية على هذا اللقاح.

طالع.. السعودية تبدأ التسجيل لتطعيم المواطنين والمقيمين بلقاح كورونا

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية أصدرت الترخيص لهذا اللقاح، للاستخدام الطارئ للوقاية من فيروس كورونا المستجد للفئة العمرية من 16 عامًا فما فوق.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد جاء هذا الإجراء ضمن جهود الوزارة لضمان تسهيل وتسريع توفير اللقاح في السلطنة للاستخدام الطارئ حسب السياسات التي تُقرها الوزارة بعد أن قامت المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية بتقييم دراسات الفعالية والسلامة التي قُدمت من قِبل شركة فايزر الأمريكية فور استلامها في 26 من نوفمبر الماضي والتوصل إلى نتيجة بأن الفوائد المعروفة والمحتملة للقاح تفوق مخاطره المتوقعة وبعد اعتماده من قِبل السلطات الصحية في المملكة المتحدة وكندا وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

ويتم إعطاء اللقاح على جرعتين بينهما فاصل ثلاثة أسابيع، وتضمنت الدراسات المقدمة بيانات السلامة المُتاحة في الدراسات السريرية التي اُجريت على حوالي 38 ألف مشارك تمت متابعتهم ورصد الآثار الجانبية للقاح لمدة شهرين بعد تلقي الجرعة الثانية، وكانت الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا هي نفس الآثار الجانبية المرافقة لأي لقاح آخر معروف.

بدورها قالت منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن شركة فايزر تعهدت بمنح لقاح كورونا بأسعار مقبولة للدول الفقيرة.

يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه دول العالم تقر استخدام لقاحات كورونا، بما في ذلك لقاحات الصين وروسيا.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا ابتداءً من اليوم، لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك عبر تطبيق “صحتي”.