تارجيت للاستثمار تقلص حصتها في دايس للملابس إلى 4.7%

رنا ممدوح – قلصت شركة تارجيت للاستثمار العقاري والتنمية والاستصلاح الزراعي والتنمية السياحية حصتها في رأسمال دايس للملابس الجاهزة من 6.3652% إلى 4.69%.

طالع.. بيت التأمين المصري السعودي ترفع حصتها في دايس للملابس الجاهزة إلى 10%

وأفادت الشركة، في بيان للبورصة اليوم، بأن تارجيت للاستثمار باعت 8.867 مليون سهم من أسهم دايس للملابس الجاهزة بقيمة إجمالية 17.695 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر البيع 1.9955 جنيه للسهم الواحد، ولعب كل من بلتون لتداول الأوراق المالية، وهيرميس لتداول الأوراق المالية دور منفذي الصفقة.

وسجلت نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم: 12.4667% للمساهم على عبد اللطيف محجوب، و1.0633% لعبد اللطيف محمود محجوب.

الجدير بالذكر أن ماجد توماس نائب رئيس مجلس إدارة الشركة و ناجي توماس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب يستحوذان على الحصة الأكبر بهيكل ملكية دايس للملابس الجاهزة بنسبة 18.29%، ثم على محجوب بنسبة 14.49%، ثم محمد فرج المحيربي بنسبة 10.02%، ثم بيت التأمين المصري السعودي بنسبة 10%.