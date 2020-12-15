الكرمة للتطوير العقاري تطلق مشروعا جديدا في الشيخ زايد باستثمارات 1.8 مليار جنيه

بكر بهجت – أطلقت شركة الكرمة للتطوير العقاري، مشروع “الكرمة جيتس” بمدينة الشيخ زايد بإجمالي استثمارات قيمتها 1.8 مليار جنيه.

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وقال المهندس أحمد أبو حسين، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن المشروع يقام على مساحة 36 فدانا، وسيتم البناء على %13.5 منها فقط، لافتا إلى أن المشروع يضم 180 وحدة متنوعة بين فيلات مستقلة وتاون هاوس وتوين هاوس.

وأضاف أبو حسين، خلال المؤتمر الذي عقدته الشركة اليوم، أن من المقرر تنفيذ المشروع على 4 سنوات لينتهي المشروع بالكامل عام 2024.

ولفت إلى أن المشروع يضم 5 تصميمات للفيلات المستقلة بمساحات تتراوح بين 295 و314 و347 و386 و414 متر مربع.

كما تبلغ مساحة التوين هاوس 235 مترا مربعا، والتاون هاوس 203 و206 أمتار مربعة، كما يضم المشروع مساحات خضراء و”كلوب هاوس” يمتد على مساحة 4,200 متر مربع.