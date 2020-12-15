تاج الدين: لن نسمح بتداول لقاح ضد كورونا قبل الاطمئنان 100% من الفاعلية والأمان

بوابة الأهرام – أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أنه لن يُسمح بتداول أي لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد إلا عندما تكون الدولة المصرية ممثلة في الحكومة واللجان العلمية والطبية مطمئنة تماما بنسبة 100% بأنها فاعلة وآمنة.

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ولفت مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، خلال مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية، إلى أن مصر تتابع يوميٱ التقدم المحرز على صعيد الأبحاث العلمية فى دول العالم للتوصل إلى لقاح لفيروس كورونا، وأنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة جافى العالمية للأبحاث الطبية لضمان حصة مصر من أى لقاح يتم التوصل إليه لمواجهة فيروس كورونا .

وأشار تاج الدين إلى أن الدولة خصصت 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا منذ بدء انتشار الجائحة خصص منها 70 مليار جنيه لوزارة الصحة والسكان و30 مليار جنيه لتأهيل ورفع كفاءة المستسفيات الجامعية.

وأكد أن الدولة لن تسمح إلا بتداول اللقاحات التي أثبتت فعاليتها وأمانها في مواجهة فيروس كورونا ، وأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه بمنح لقاح فيروس كورونا المستجد مجانا لل مصر يين.

وبحسب تاج الدين، فإن التطعيم أيا كان لا يغني عن اتباع الإجراءات الاحترازية، وأن اللجان العليا والعلمية المشكلة لمواجهة فيروس كورونا تراقب وتتابع ولديها آليات رصد لمتابعة التطور الوبائى للجائحة.

واختتم حديثه بالقول: كل اللقاحات المكتشفة عالميا تم تسجيلها ” كلقاحات طوارئ” والجهات الدولية تراقب أداءها حتى الآن و مصر ستنوع مصادر الحصول على اللقاحات والمركز القومي للبحوث في مصر يعمل على الوصول إلى تطعيم ولكن لا يعلن إلا عند الوصول إلى نتائج نهائية واضحة.