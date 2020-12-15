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بنك مصر يوقع بروتوكولي تعاون مع اتحاد الغرف التجارية وغرفة القاهرة لدعم رواد الأعمال

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دوت الخليج – وقع بنك مصر بروتوكولي تعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والغرفة التجارية بالقاهرة؛ بهدف دعم رواد الأعمال من خلال تقديم الحلول التمويلية المناسبة، ونشر مفهوم التحول الرقمي عبر التوسع في المدفوعات الإلكترونية.

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ووقع محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والمهندس إبراهيم محمود العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية، بروتوكول التعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والذي يستهدف دعم رواد الأعمال من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أعضاء الاتحاد، من خلال تقديم الحلول والتمويلية إلى جانب حزمة الخدمات غير المالية عبر فرعي مبادرة رواد النيل التي أطلقها البنك المركزي المصري (بيوت التصميم – مراكز تطوير الأعمال).

كما وقع عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والمهندس أحمد الوسيمي نائب رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، بروتوكول التعاون الخاص بالغرفة التجارية بالقاهرة لتقديم حلول مصرفية لميكنة تحصيل الإيرادات من خلال فروع بنك مصر، وكذلك منح محصلي الغرفة التجارية نقاط بيع POS.

وأضاف البيان أنه تن الاستعاضة ببطاقات ببنك مصر ميزة – الشركات لأعضاء الغرفة كبديل عن بطاقات التعريف المتعارف عليها، بجانب ميكنة مدفوعات الغرفة والتزاماتها نحو الموردين والجهات الحكومية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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