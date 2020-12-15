محافظ القاهرة يقرر تعطيل الدراسة بمدارس العاصمة غدا بسبب الأمطار

بوابة الأهرام – قرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تعطيل الدراسة غدًا الأربعاء، بجميع مدارس العاصمة. طالع.. رئيس الوزراء يتابع خطوات تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى ومشروعات إحياء القاهرة التاريخية يأتي ذلك، نظرًا لسوء حالة الطقس طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بموجة من الطقس السيئ يتخللها نشاط للرياح وهطول الأمطار.

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