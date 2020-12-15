مال وأعمال

محافظ القاهرة يقرر تعطيل الدراسة بمدارس العاصمة غدا بسبب الأمطار

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

CairoBank

بوابة الأهرام – قرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تعطيل الدراسة غدًا الأربعاء، بجميع مدارس العاصمة.

طالع.. رئيس الوزراء يتابع خطوات تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى ومشروعات إحياء القاهرة التاريخية

يأتي ذلك، نظرًا لسوء حالة الطقس طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بموجة من الطقس السيئ يتخللها نشاط للرياح وهطول الأمطار.

 

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ القاهرة يقرر تعطيل الدراسة بمدارس العاصمة غدا بسبب الأمطار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

قد تقرأ أيضا