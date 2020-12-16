وزير المالية السعودي: السحب من الاحتياطي سيكون محدودا جدا في 2021

العربية دوت نت – أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن ميزانية المملكة بتويجهات من خادم الحرمين الشريفين جعلت أولويتها صحة المواطنين والمقيمين، وتضمنت مزيداً من الأمور التي تهم المواطن سواء بزيادة النفقات على الصحة أو خلق المزيد من الوظائف.

طالع.. السعودية تقر ميزانية 2021 بنفقات 990 مليار ريال وعجز متوقع 145 مليارا

وفيما يتعلق بالإيرادات قال الجدعان: “لا اتحدث إطلاقاً عن الإيرادات النفطية، ومع طرح أرامكو بدأنا نتحدث عن الريع والضريبة وتوزيعات الأرباح فقط، وسيتم إعلان التوزيعات عندما تصل للحكومة”.

وعبر وزير المالية السعودي، في مقابلة مع “العربية”، عن ثقته برؤية المملكة 2030 والتي أظهرت من خلالها الحكومة القدرة على ضبط العجز المالي خلال أخر 4 سنوات، موضحا أن العجز كان معدله 17% عند وضع رؤية 2030، فتراجع إلى 12% ثم إلى 9% ثم إلى 5% الا أن عام 2020 كان عاما استثنائيا للمحافظة على صحة الإنسان وحماية الوظائف والاقتصاد عبر زيادة الإنفاق وبالتالي زيادة العجز.

وتوقع أن ينخفض معدل العجز العام المقبل، إلى أقل من 5% وفي العام 2022 سينخفض أكثر، وعلى المدى المتوسط سيكون هناك توازن في الميزانية.

وبالنسبة لاستراتيجية الدين وسد العجز، قال الجدعان إن الحكومة ستعتمد على عدة مصادر متنوعة، أولها الاحتياطيات الحكومية ولا نرغب بالسحب منها بقوة، حيث تعد صمام الأمان لمواجهة أي صدمات قد تواجه المالية العامة.

وأضاف أن لدينا سوق الدين المحلية والذي أثبت عمقة وقدرته على تلبية احتياجات الدين الحكومة، فضلاً عن الأسواق الدولية التي شهدت طلب عالي جداً على إصدارات الحكومة.

إلى ذلك، أوضح وزير المالية أنه من المستهدف تخفيض العجز إلى أقل من 0.5% من الاقتصاد في 2023.

وعلى جانب آخر، أفاد الجدعان أن لدى السعودية عدة أدوات لتحفيز الاقتصاد وزيادة استثمارات القطاع الخاص.

إلى ذلك، أشار إلى أن سوق الدين المحلي أثبت عمقه هذا العام وقدرته على تلبية الطلب، كاشفاً أن السحب من الاحتياطي سيكون محدودا جدا العام المقبل.

تخصيص مزيد من الأصول في حال الحاجة

وفي سياق متصل، جاء في تصريحات الجدعان:”لدينا إمكانية تخصيص مزيد من الأصول في حال الحاجة”.

وتابع:”متفائل بعودة النمو الاقتصادي في 2021 بحدود 3.2%”. وشدد قائلا:”جاهزون لدعم الاقتصاد والوظائف في 2021″.

العجزَ المتوقع تسجيلُه العام المقبل هو 141 مليار ريال

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان ميزانية السعودية لعام 2021.

وصدرت أرقام ميزانية السعودية للعام الجديد 2021، عند إيرادات 849 مليار ريال، مقابل إنفاق هو 990 مليار ريال.

ما يعني أن العجزَ المتوقع تسجيلُه العام المقبل هو 141 مليار ريال، وهذا يعني أن نسبة العجز إلى الناتج المحلي في ميزانية 2021 ستبلغ 4,9%.

وسيبلغ إجمالي الدين العام المتوقع في 2021 عند 937 مليار ريال.

وقال الملك سلمان إن جائحة كورونا قد أثرت على الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن هذا العام كان صعبا في تاريخ العالم.

من جهة أخرى، أكد الملك سلمان أن رؤية 2030 حدت من الآثار السلبية على المواطنين والاقتصاد، مشددا على التنفيذ الفاعل لمشاريع ميزانية المملكة.

وتابع: “عملنا على الحد من آثار الجائحة والحفاظ على وظائف المواطنين”.