أسعار الذهب تقفز لأعلى مستوى في أسبوع بفعل مراهنات على التحفيز الأمريكي

_ ارتفعت أسعار الذهب الأربعاء، لأعلى مستوى في أسبوع إذ استند المعدن الأصفر إلى ارتفاع سجله في الجلسة السابقة بفضل آمال لمزيد من التحفيز الأمريكي، بينما يترقب المستثمرون قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسات.

طالع.. هل يتمسك الفيدرالي الأمريكي بالفائدة الصفرية إذا نجحت لقاحات كورونا؟

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1854.51 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:37 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ التاسع من ديسمبر عند 1858.13 دولار.

وارتفعت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1859.60 دولار.

هذا ويترقب المستثمرون الآن بيان السياسات الأخير لهذا العام الصادر عن الفيدرالي، والمقرر صدوره في الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش، إذ من المتوقع أن يُبقي المجلس على أسعار الفائدة عند صفر.

ويتوقع العديد من المحللين توقعات استرشادية جديدة بشأن المدة التي سيُبقي فيها المجلس على برنامجه الضخم لشراء سندات. لكن مكاسب الذهب كبحها ما بدا أنه تأهب لقاح مضاد لكوفيد-19 تطوره مودرنا لتلقي موافقة الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة هذا الأسبوع مما دعم الأسهم الآسيوية.

وصعد البلاتين الذي يُستخدم في صناعة السيارات 0.5% إلى 1041.35 دولار للأونصة، بعد أن بلغ أعلى مستوى في أكثر من أسبوع عند 1045 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت أسعار الفضة 0.7% إلى 24.66 دولار للأونصة وربح البلاديوم 0.7% إلى 2335.07 دولار.