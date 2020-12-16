إطلاق شركة سموحة العلمين للاستثمار والتنمية برأسمال 1.5 مليار جنيه

بكر بهجت _ أطلق نادي سموحة الرياضي شركة جديدة تحت مسمى سموحة العلمين للاستثمار والتنمية برأسمال مرخص به قيمته 1.5 مليار جنيه، لتكون مسؤولة عن المشروع السكني والنادي اللذين يتم إقامتهما في العلمين الجديدة، وفق محمد رجب المدير المالي للشركة، مشيرًا إلى أن الشركة ستكون مسؤولة عن عدة مشروعات أخرى، ولن تقتصر على مشروع العلمين فقط.

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وأضاف في تصريحاته لنشرة «دوت الخليج» الصادرة عن بوابة دوت الخليج جورنال، أن الشركة الجديدة تدرس حاليًا العروض التي تقدمت بها شركات المقاولات للاختيار من بينها وبدء تنفيذ المشروع، على أن يتم إعلان اسم الشركات الفائزة خلال الشهر المقبل وبدء التنفيذ في شهر فبراير وفق الخطة التي وضعتها الشركة التي يرأس مجلس إدارتها المهندس محمد فرج عامر رئيس النادي ورئيس مجموعة فرج الله للصناعات الغذائية.

3 مليارات جنيه تكلفة المرحلة الأولى من المشروع وبدء التنفيذ فبراير المقبل

وخصصت هيئة المجتمعات العمرانية في أكتوبر الماضي 133 فدانًا في العلمين الجديدة لنادي سموحة، وذلك لإقامة مشروع سكني متكامل وفرع للنادي، مقسمة إلى 90 فدانًا للشق السكني و43 فدانًا للنادي، وتم بالفعل استلام الأرض، والبدء في إجراءات التنفيذ.

وأشار رجب إلى أن هناك 4 شركات مقاولات ستعمل في المشروع إحداها ستتولى الأساسات والأعمال الخرسانية، وأخرى ستكون مسؤولة عن الشبكات وشركة ثالثة للتشطيبات، والشركة الأخيرة متخصصة في الإنشاءات الرياضية لتتولى إقامة فرع النادي.

وتصل القيمة الإجمالية للأرض إلى نحو 1.5 مليار جنيه، تم سداد 150 مليون جنيه منها قيمة الدفعة المقدمة لإجمالي المساحة، وسيتم سداد باقي سعر الأرض على 4 سنوات بأقساط ربع سنوية أولها سيتم سداده في مارس المقبل، وتقدم النادي بطلب لزيادة فترة سداد الأرض إلى نحو 6 سنوات، ولم يتم البت في الطلب حتى الآن.

وأوضح أن الشركة وضعت تقديرًا مبدئيًّا لتكلفة المرحلة الأولى التي تم بيعها بالكامل بسعر التكلفة للأعضاء والتي يتراوح عدد وحداتها 2200 وحدة، وتراوح سعر المتر بين 7 إلى 8 آلاف جنيه، موضحًا أن القيمة ستتراوح بين 3 إلى 4 مليارات جنيه سيتم توجيه التحصيلات الواردة كافة من المقدمات التي سددها حاجزو الوحدات سواء المرحلة الأولى أو المئة وحدة الأخرى التي تم طرحها من المرحلة الثانية.

وأشار إلى أنه من المخطط أن ترفع الشركة الأسعار الخاصة بالوحدات التي سيتم طرحها في الفترة المقبلة بصورة تدريجية، حيث طرحت الشركة 100 وحدة من المرحلة الثانية على أساس 10 آلاف جنيه للمتر، وستنتظر الشركة فترة قليلة ومن ثم ستطرح نحو 200 وحدة أخرى.

وقال المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة النادي والشركة، إن أرض العلمين بمثابة فرصة استثمارية واعدة لأعضاء النادي، حيث حصلت الشركة على الأرض بسعر 3580، وهو سعر مميز مقارنة بالأسعار التي تم بيع الأراضي المجاورة بها، مشيرًا إلى أن الشركة تعتمد على مبيعات الوحدات الاستثمارية في توفير إيرادات تمكنها من إنجاز المشروع بأعلى جودة وفي أقل وقت ممكن.

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وأوضح أن الطرح الأخير الذي تضمن 100 وحدة تقدم إليه نحو 700 عميل راغب في الشراء، وهو ما يدلل على حجم الطلب الكبير والمتزايد على المشروع ما يرفع القيمة الاستثمارية له ويستفيد منه أعضاء النادي، لافتًا إلى أنه من المخطط أن يتم رفع سعر المتر إلى 15 ألف جنيه في الطرح المقبل.

وتتضمن خطة النادي على الأرض إنشاء 4500 وحدة سكنية موزعة على مرحلتين، حيث يتضمن المشروع 60 عمارة سكنية بارتفاع 4 أدوار، يجري التفاوض حاليًا على زيادتها، وتبلغ النسبة البنائية على 20% من الأرض المخصصة للشق السكني، بما يعادل نحو 18 فدانًا، والمساحة المتبقية ستكون للمناطق الخضراء والطرق الداخلية.