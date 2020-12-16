2.39 مليار جنيه أرباح التجاري الدولي المستقلة في الربع الثالث.. و7.3 مليار في 9 شهور

دوت الخليج _ أعلن البنك التجاري الدولي CIB نتائج أعماله المستقلة عن الربع الثالث والتسعة شهور الأولى من العام الجاري 2020.

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بلغت صافي أرباح البنك في الربع الثالث 2.39 مليار جنيه، مقابل 3.18 مليار جنيه عن الربع الثالث من العام 2019.

وبلغت صافي أرباح التجاري الدولي عن فترة 9 شهور الأولى من 2020 نحو 7.39 مليار جنيه، مقابل 8.54 مليار جنيه في التسعة شهور الأولى من 2019.

وبلغ صافي الدخل من العائد 6.3 مليار جنيه في الربع الثالث، مقابل 5.44 مليار جنيه في الربع الثالث من 2019.

فيما بلغ صافي الدخل من العائد عن فترة التسعة شهور الأولى من 2020 نحو 18.8 مليار جنيه، مقابل 15.44 مليار جنيه حققها البنك في نفس الفترة من العام السابق.

عبء الاضمحلال عن خسائر الائتمان يقفز إلى 1.6 مليار جنيه الربع الثالث.. و3.8 مليار في 9 شهور

وبلغ عبء الاضمحلال عن خسائر الائتمان 1.6 مليار جنيه في الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 412 مليون جنيه في الربع الثالث من 2019.

وسجل عبء الاضمحلال عن خسائر الائتمان في التسعة شهور الأولى من العام الجاري 3.86 مليار جنيه، مقابل 1.2 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.

طالع.. البنك التجاري الدولي يؤجل إصدار القوائم المالية لحين الانتهاء من دراسة نتائج فحص المركزي

وقال البنك في الإيضاحات المتممة للقوائم المالية، أنه أدرج أثار نتائج تقرير الفحص المحدود للبنك المركزي المصري في القوائم المالية.