هوندا تستدعي 1.79 مليون سيارة لمشكلات تتعلق بالسلامة

وكالات _ قالت شركة هوندا، إنها تستدعي 1.79 مليون سيارة على مستوى العالم في أربع حملات منفصلة يرتبط بعضها بأنباء عن نشوب حرائق. ويشمل الاستدعاء 1.4 مليون سيارة في الولايات المتحدة.

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وذكرت شركة صناعة السيارات اليابانية أن واحدة من حملات الاستدعاء تشمل 268 ألف سيارة موديل CR-V إنتاج أعوام 2002-2006 في الولايات المتحدة لاستبدال المفاتيح الرئيسية للتحكم في النوافذ الكهربائية.

أضافت الشركة، إنه لم ترد أنباء عن إصابات لكن جرى الإبلاغ عن 16 حريقا يرتبط بهذه المشكلة.

وسبق أن استدعت هوندا سيارات في 2012 لاستبدال المفاتيح الرئيسية للنوافذ الكهربائية.

ويأتي الاستدعاء الجديد استجابة لعيوب مرتبطة بالرطوبة في المفاتيح التي جرى إصلاحها خلال الحملة السابقة.