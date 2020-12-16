الرئيس السيسي يصدر قرارا بتعيين اللواء محمد حجازي قائدا لقوات الدفاع الجوي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بتعيين اللواء أركان حرب محمد حجازي عبد الموجود قائداً لقوات الدفاع الجوي. طالع.. عاجل.. السيسي يتابع آليات التعامل مع تحديات صناعات الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك كما أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً بتعيين السيد علي فهمي محمد علي فهمي مستشاراً عسكرياً برئاسة الجمهورية.

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