مال وأعمال

الرئيس السيسي يصدر قرارا بتعيين اللواء محمد حجازي قائدا لقوات الدفاع الجوي

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بتعيين اللواء أركان حرب محمد حجازي عبد الموجود قائداً لقوات الدفاع الجوي.

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كما أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً بتعيين السيد علي فهمي محمد علي فهمي مستشاراً عسكرياً برئاسة الجمهورية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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