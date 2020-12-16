نيفين جامع: مراجعة مستحقات 1137 شركة مصدرة بإجمالي 9.9 مليار جنيه

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن صندوق تنمية الصادرات إنتهى من مراجعة مستحقات عدد 1137 شركة بإجمالى 9.9 مليار جنيه وذلك من إجمالى 1580 شركة تقدمت للإستفادة من مبادرة السداد الفورى لمستحقات المصدرين.

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وقالت وزيرة التجارة والصناعة أن الصندوق أصدر شهادات صرف لعدد 625 شركة بإجمالى 7.6 مليار جنيه، بلغت قيمة صافى المستحقات بعد خصم كافة المديونيات الضريبية والإستقطاعات 7.1 مليار جنيه.

وأشارت جامع إلى أن هذه المبادرة تستهدف مساندة الشركات الصناعية المصدرة وزيادة قدرتها التنافسية فى السوقين المحلية والخارجية خاصة فى ظل توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بأهمية استمرار الجهود الداعمة لقطاع الصناعة الوطنية كنهج إستراتيجى ثابت للدولة المصرية ، وهو الأمر الذى يؤكد أهمية قطاع الصناعة والتصدير كقاطرة للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

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يذكر أن مبادرة السداد الفوري تتضمن سداد إجمالى مستحقات الشركات المصدرة لدى صندق تنمية الصادرات المستوفاة حتى 30 يونيو 2020 بشكل فورى قبل نهاية شهر ديسمبر الجارى من خلال البنوك المشاركة وهى الأهلى ومصر والقاهرة والبنك المصرى لتنمية الصادرات مع خصم 15 % دفعة تعجيل سداد، وذلك بهدف الإسهام فى توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بإلتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.