الصين تشدد قواعد الرحلات الجوية لمكافحة فيروس كورونا

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– قالت إدارة الطيران المدني في الصين اليوم الأربعاء، إنها ستعلق عمل شركات الطيران على المسارات الدولية أسبوعين إذا أثبتت الفحوص إصابة خمسة ركاب أو أكثر بفيروس كورونا لدى وصولهم إلى البلاد.
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وأضافت أن القواعد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ على الفور. وكانت مدة التعليق في السابق أسبوعا واحدا.
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