رئيس المركزي التركي: لن نتوانى عن تشديد السياسة النقدية

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بلومبرج _ أكد محافظ البنك المركزي المصري التركي ناجي إقبال، أن تركيا لن تتوانى عن تشديد السياسة النقدية إذا ما اقتضت تطورات الأسعار ذلك.
طالع.. رئيس المركزي التركي: نستهدف تراجعا دائما للتضخم
ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء عنه القول إنه سيتم تشديد السياسة النقدية في 2021 إذا ما اقتضت الحاجة في ظل احتمالات ارتفاع التضخم.
وكان المركزي التركي رفع الشهر الماضي معدل الفائدة الرئيسي إلى 15%، حيث قرر رفع سعر الفائدة بـ 475 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع من 25ر10% إلى 15%.
وأرجع البنك القرار إلى ارتفاع معدلات التضخم، في إشارة ربما إلى إمكانية تبني رفع جديد للفائدة قريبا.
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