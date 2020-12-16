سعر الدولار يعود للانخفاض ويفقد حتى 4 قروش دفعة واحدة أمام الجنيه

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شاهندة إبراهيم – عاد الجنيه المصري إلى تعزيز مكاسبه من جديد أمام الدولار الأمريكي في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، وتراجع الدولار بين قرش إلى 4 قروش في غالبية البنوك.
وشهدت أسعار الدولار أمام الجنيه ارتفاعات محدودة على مدار الأسبوعين الماضيين.
وتراجع سعر صرف الدولار في 3 بنوك هم: الأهلي المصري ومصر التجاري الدولي CIB بواقع قرشين، ليهبط إلى مستوى 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع، مقابل 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع بالأمس.
كما فقد الدولار قرشين في كل من: الأهلي الكويتي وعوده مصر والإسكندرية، لينخفض إلى 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، مقارنة بنحو 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.
ونزل الدولار بمقدار 4 قروش دفعة واحدة في المصرف العربي الدولي، محققًا 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع، مقابل 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.
وخفض البنك العربي الإفريقي الدولي سعر صرف الدولار بواقع قرش واحد، ليتداول عند 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، بدلًا من 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع.
على الجانب الآخر، استقر الدولار في بنك كريدي أجريكول، عند مستوى 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.
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