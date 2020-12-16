سعر الدولار يعود للانخفاض ويفقد حتى 4 قروش دفعة واحدة أمام الجنيه

شاهندة إبراهيم – عاد الجنيه المصري إلى تعزيز مكاسبه من جديد أمام الدولار الأمريكي في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، وتراجع الدولار بين قرش إلى 4 قروش في غالبية البنوك.

وشهدت أسعار الدولار أمام الجنيه ارتفاعات محدودة على مدار الأسبوعين الماضيين.

وتراجع سعر صرف الدولار في 3 بنوك هم: الأهلي المصري ومصر التجاري الدولي CIB بواقع قرشين، ليهبط إلى مستوى 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع، مقابل 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع بالأمس.

كما فقد الدولار قرشين في كل من: الأهلي الكويتي وعوده مصر والإسكندرية، لينخفض إلى 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، مقارنة بنحو 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.

ونزل الدولار بمقدار 4 قروش دفعة واحدة في المصرف العربي الدولي، محققًا 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع، مقابل 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.

وخفض البنك العربي الإفريقي الدولي سعر صرف الدولار بواقع قرش واحد، ليتداول عند 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، بدلًا من 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع.

على الجانب الآخر، استقر الدولار في بنك كريدي أجريكول، عند مستوى 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.