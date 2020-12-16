أهمها اللقاح وجبل الديون وبايدن.. 10 قضايا تهيمن على الاقتصادات الناشئة في 2021

بلومبرج – لن تختفي بعض المخاطر في وقت قريب بالنسبة للأسواق الناشئة، بغض النظر عن الرأي السائد بين المستثمرين والاستراتيجيين بأن عام 2021 سيكون عام التعافي المستمر.

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على الرغم من أن الاضطراب الناجم عن تفشي فيروس كورونا قد أفسح المجال للتفاؤل بأن اللقاحات وسخاء البنوك المركزية سيبقي الانتعاش على المسار الصحيح، فمن المرجح أن تستمر هيمنة بعض القضايا على الاقتصادات النامية التي تمثل مجتمعة 30 تريليون دولار ، أو حوالي 34٪ من الدخل العالمي.

1. تقدم اللقاح

بعد توقف جزء كبير من الاقتصاد العالمي في عام 2020، هناك تفاؤل متزايد بأن اللقاحات المتعددة ستساعد في السيطرة على الوباء.

ومع ذلك، تحذر البنوك مثل HSBC Holdings Plc من الحماس المفرط، لأن التوافر والتوزيع في الأسواق الناشئة قد يتخلفان عن نظرائهم المتقدمين.

لقد أبرمت الدول الأكثر ثراءً صفقات توريد واسعة النطاق للتحوط ، بينما قد يتعين على العديد من البلدان النامية الاعتماد على المجموعات الدولية التي وعدت بجعل اللقاحات ميسورة التكلفة. خاصة أنها تتطلب لوجستيات للنقل والتوزيع وإدارة بنية تحتية متطورة وخبرة طبية قد لا تكون متوفرة في كل بلد.

2. سياسة القياس

اتبعت البنوك المركزية في الأسواق الناشئة نظيراتها المتقدمة في خفض أسعار الفائدة إلى مستويات منخفضة قياسية هذا العام ، مما أدى إلى تخفيفها مجتمعة أكثر مما كانت عليه خلال الأزمة المالية لعام 2008, حتى أن عددًا من البنوك المركزية أخذ صفحة من دليل الأسواق المتقدمة عن طريق شراء السندات.

الآن، مع طرح اللقاحات وزيادة مخاطر التضخم، سيتعرض بعض صانعي السياسات لضغوط بهدف تغيير المسار، وهو موضوع سيظهر بشكل متزايد في بدايات عام 2021، وفقًا لجين تشارلز سامبور ، رئيس قسم الأسواق الناشئة في BNP Paribas Asset Management لندن.

3. جبل الديون

دفع التحفيز غير المسبوق في الأسواق الناشئة مستويات الديون إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. البرازيل ، على سبيل المثال ، تنفق ما يعادل 8٪ من ناتجها المحلي الإجمالي لمواجهة تأثير فيروس كورونا.

في عام 2021 ، من المرجح أن يتحول التركيز إلى كيفية دفع هذه الدول مقابل كل ذلك. هناك بالفعل علامات مقلقة.

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تتوقع وكالة موديز إنفستورز سيرفيسز أن يقفز عبء ديون تركيا فوق 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 من 32.5٪ العام الماضي.

تعرضت جنوب إفريقيا للتو لخفض تصنيفاتها الائتمانية بسبب تدهور مسار الديون، في حين أن عجز كولومبيا المتزايد يعرض تصنيفها الاستثماري للخطر.

تتمتع وكالة فيتش للتصنيف بأعلى رصيد من التوقعات السلبية الصافية للأسواق الأوروبية الناشئة منذ أكثر من عقد، بينما تقول أكسفورد إيكونوميكس إن ارتفاع الديون الحكومية سيبطئ انتعاش أمريكا اللاتينية.

4. محور بايدن

تعززت أصول الأسواق الناشئة بفوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لكن المخاوف تتزايد من أن إدارته قد تكون أقل من إيجابية بالنسبة للعديد من الدول النامية على المدى الطويل.

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تراجع الروبل الروسي في الفترة التي سبقت انتخابات الولايات المتحدة حيث خشي المستثمرون من حملة قمع أشد في ظل إدارة بايدن.

من المحتمل أن يسعى الرئيس الجديد إلى تخفيف العقوبات المفروضة على إيران في النصف الأول من عام 2021 مقابل تجميد النشاط النووي ، مع تصعيد الخطاب ضد دول أخرى.

5. صعود الصين

قادت الصين التعافي العالمي من فيروس كورونا، لتصبح الدولة الرئيسية الوحيدة التي تشهد نموًا هذا العام، ومن المتوقع على نطاق واسع أن تستمر في دفع الانتعاش في عام 2021.

ومن المتوقع أن تتبنى إدارة بايدن موقف أكثر ليونة من التجارة مع الصين، ما يؤدي إلى رفع انتباه المستثمرين لقوة التصدير الآسيوية. في الوقت نفسه ، فإن القوة الاقتصادية المتراكمة للصين قد تزيد من جرأتها على الساحة العالمية

6. المخاطر السياسية

شهد عام 2020 تصاعدًا في الاضطرابات السياسية الداخلية بين الدول النامية، وهو اتجاه لا يزال يمثل خطرًا رئيسيًا العام المقبل.

تهدد المظاهرات المؤيدة للديمقراطية في تايلاند بالقضاء على آفاق الانتعاش الذي يقوده الاستهلاك، وفقًا لمايبانك كيم إنج للأبحاث.

في ماليزيا المجاورة، يتعرض رئيس الوزراء محي الدين ياسين، بعد أن نجا بصعوبة من اختبار القيادة، لضغوط متزايدة للدعوة إلى انتخابات.

في أوروبا، تشهد بولندا احتجاجات على قواعد الإجهاض. وفي أمريكا اللاتينية، ستشرع تشيلي في عملية إعادة كتابة دستورها بينما تعمل حكومة بيرو على تحقيق الاستقرار بعد أن أثارت الإطاحة غير المتوقعة لمارتن فيزكارا موجة من الاحتجاجات في الشوارع.

7. إعادة هيكلة أمريكا اللاتينية

تصاعدت مشاكل الديون في أمريكا اللاتينية عدة درجات في عام 2020. توصلت الأرجنتين والإكوادور إلى اتفاقات مع حاملي السندات، لكن النشوة لم تدم طويلاً.

تراجعت السندات الأرجنتينية بسبب القلق بشأن قدرة الحكومة على إعادة إشعال النمو الاقتصادي، وستظل مفاوضات البلاد مع صندوق النقد الدولي محط تركيز العام المقبل.

كما تراجعت ديون الإكوادور وسط تكهنات بأن المرشح اليساري أندريس أراوز قد يفوز في الانتخابات الرئاسية العام المقبل، وهو احتمال تقول أمهيرست بيربونت سيكيوريتيز إل سي إنه سيغذي تقلب الأسعار في أوائل عام 2021

8. تسليط الضوء على تركيا

احتلت تركيا نصيبها العادل من عناوين الأخبار في عام 2020 حيث انخفضت قيمة الليرة أكثر من أي دولة أخرى باستثناء البيزو الأرجنتيني.

قاومت السلطات رفع أسعار الفائدة حتى نوفمبر، عندما سمح الرئيس أردوغان ، بعد إقالة محافظ البنك المركزي المصري ، لخلفه برفع سعر الفائدة القياسي بأكبر قدر خلال عامين.

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بينما تعهد أردوغان باتباع سياسات أكثر صداقة للسوق، سينتظر المستثمرون دليلًا إضافيًا على أن تغيير الموقف حقيقي.

قال المحافظ ناسي أغبال يوم الأربعاء إن البلاد ستشدد السياسة النقدية بشكل أكبر لكبح التضخم، مع استقرار الأسعار كشرط أساسي مسبق للنمو الاقتصادي المستدام.

وتقول مجموعة جولدمان ساكس إن المزيد من تشديد السياسة ضروري لاستعادة الثقة.

9. الاستغاثة الأفريقية

اكتسبت المياه المنعكسة عن مشهد الأسواق الناشئة أهمية جديدة في عام 2020 مع اندلاع أزمة الديون في زامبيا، لتذكر المستثمرين بالضغوط المالية في أفقر قارات العالم.

بعد الاقتراض بكثافة منذ عام 2012، أصبحت زامبيا أول دولة في إفريقيا تتخلف عن السداد خلال الوباء بعد أن رفض حاملي السندات منحها تجميدًا لسداد الفائدة.

وتجري الحكومة محادثات مع صندوق النقد الدولي وتعهدت باستعادة مصداقية الميزانية.

كارمن راينهارت ، كبيرة الاقتصاديين بالبنك الدولي، ترى أن العديد من الاقتصادات منخفضة الدخل والعديد من الأسواق الناشئة في خطر.

10. الاستثمار الأخلاقي

اتخذت الاستثمارات المرتبطة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة خطوة نحو الاتجاه السائد هذا العام ومن المقرر أن تسارع في عام 2021.

كان أداء الأسهم والسندات التي تركز على ESG أفضل بكثير من نظيراتها التقليدية وسط عمليات بيع فيروس كورونا.

باعت الحكومات والشركات في جميع أنحاء العالم النامي هذا العام كمية غير مسبوقة من ما يسمى بالسندات الاجتماعية – سندات الدين التي تُستخدم عائداتها لتلبية الاحتياجات البشرية.

مع تعهد الصين الجديد بالتصدي لتغير المناخ، ووجود جو بايدن مؤيدًا صريحًا للمبادرات البيئية، قد تتفوق الأصول منخفضة الكربون في العام المقبل، وفقًا لـ Bloomberg Intelligence.