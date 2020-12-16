الذهب يواصل اقتفاء أثر المعدن النفيس المتصاعد عالميا بفعل مراهنات على التحفيز الأمريكي

شاهندة إبراهيم – واصلت أسعار الذهب في السوق المحلية، خلال تعاملات اليوم الإربعاء، اقتفائها أثر المعدن النفيس المتصاعد عالميًا، بدعم من رهانات على التحفيز الأمريكي وسط تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

طالع.. أسعار الذهب تقفز لأعلى مستوى في أسبوع بفعل مراهنات على التحفيز الأمريكي

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، إن عيار 21 الأكثر انتشارًا ارتفع اليوم إلى مستوى 813 جنيهًا، في مقابل جنيهًا 810 بإغلاق الثلاثاء، لتحقق الأسعار مكاسب بواقع 3 جنيهات.

وبلغ عيار 18 منطقة 703 جنيهًا، فيما وصل عيار 24 إلى مستوى 923 جنيهًا.

وتداول الجنيه الذهب اليوم عند مستوى 6 آلاف و504 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي، وصل سعر الإداة الاستثمارية الآمنة إلى 1863 دولارًا للأوقية، في مقابل 1855 بختام تعاملات الأمس.