اقتصاد منطقة اليورو يحقق أداء أفضل من المتوقع في ديسمبر

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– كشف مسح أن اقتصاد منطقة اليورو حقق أداء أفضل من المتوقع في ديسمبر على الرغم من أنه لا يزال منكمشا على نحو طفيف حيث كان للموجة الثانية من حالات الإصابة بفيروس كورونا وإعادة فرض إجراءات العزل العام تأثير أقل مما حدث في وقت سابق من العام.
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وسجلت الصناعات التحويلية نموا قويا مدعومة بارتفاع الصادرات وانتعاش الأداء في ألمانيا، لكن قطاع الخدمات ظل متراجعا بفعل إجراءات التباعد الاجتماعي.
وارتفعت القراءة الأولية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت المجمع، الذي يعتبر مقياسا جيدا لمتانة الاقتصاد، إلى 49.8 في ديسمبر من 45.3 في نوفمبر وهو ما يقل بقليل عن حد الخمسين نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. وكان استطلاع أجرته توقع زيادة أقل بكثير إلى 45.8.
وتوقع استطلاع أجرته هذا الشهر انكماش الاقتصاد 2.6 بالمئة هذا الربع.
وقفز مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي قطاع الخدمات المهيمن على المنطقة إلى 47.3 من 41.7 متجاوزا كافة التوقعات في استطلاع والتي كانت تشير إلى زيادة متواضعة عند 41.9.
وسجل مؤشر التوظيف 49.4، وهو ما يمثل انكماشا، وإن كان أفضل من نوفمبر حين بلغ 48.2.
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وكانت المصانع أقل تضررا من إجراءات العزل العام حيث ظل الكثير منها مفتوحا وقفزت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية إلى 55.5 بالمئة من 53.8، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2018 ويفوق أيضا كافة التوقعات في استطلاع أجرته وكان متوسط التوقعات فيه عند 53.0.
وصعد مؤشر يقيس الإنتاج ويغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع إلى 56.6 من 55.3.
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