مال وأعمال

اتصالات الإمارات تعين حاتم دويدار رئيسا تنفيذيا للمجموعة

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أعلنت اليوم، مجموعة الإمارات للاتصالات تعيين حاتم دويدار رئيسا تنفيذيا للمجموعة.

وشغل دويدار منصب الرئيس التنفيذي مجموعة الإمارات للاتصالات بالإنابة، منذ 20 مايو 2020.

وانضم حاتم دويدار إلى مجموعة اتصالات في سبتمبر 2015 ليشغل منصب رئيس عمليات المجموعة، وتم تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية في مجموعة اتصالات في 2016.

وقبل انضمام دويدار لمجموعة اتصالات، شغل منصب رئيس مجلس إدارة فودافون مصر، وكبير المستشارين لمجموعة فودافون.

وانضم دويدار إلى شركة فودافون مصر عام 1999 حيث شغل منصب مدير عام قطاع التسويق. ، ثم تم اختياره رئيساً تنفيذيا لفودافون مصر من عام 2004 وحتى 2014.

ويشغل دويدار عضوية مجلس إدارة اتصالات المغرب وشركة الاتصالات الباكستانية المحدودة ويوفون واتصالات مصر.

وحصل على درجة البكالوريوس في الاتصالات والهندسة الإلكترونية من جامعة القاهرة ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في القاهرة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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