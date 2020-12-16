أسعار النفط تصعد بدعم آمال لقاحات كورونا وضعف الدولار

– صعدت أسعار النفط يوم الأربعاء بفعل تراجع الدولار والتقدم في توزيع لقاحات مرض كوفيد-19، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة وتشديد إجراءات مكافحة فيروس كورونا في أوروبا.

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وبحلول الساعة 1017 بتوقيت جرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 51.01 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 47.83 دولار للبرميل.

وتراجع الدولار يوم الأربعاء مقابل سلة عملات إلى أدنى مستوياته منذ أبريل 2018.

في الوقت نفسه يبدو أن لقاح كوفيد-19 الذي تنتجه شركة موديرنا بصدد الحصول على موافقة تنظيمية هذا الأسبوع بعدما أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أنه آمن وفعال.

في الوقت نفسه أعلن زعماء في الكونجرس الأمريكي تحقيق تقدم كبير في أزمة حزمة تحفيز للتخفيف من تداعيات كورونا المستمرة منذ شهور ومشروع تمويل لتجنب إغلاق حكومي.

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لكن المعنويات تقوضت بسبب زيادة مخزونات الخام الأمريكية وتشديد إجراءات العزل العام في أوروبا.

وذكر معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية زادت مليوني برميل في الأسبوع المنتهي في 11 ديسمبر إلى نحو 495 مليون برميل.

وألقى تشديد إجراءات العزل العام في بعض البلدان الأوروبية بظلاله على الطلب على الوقود.